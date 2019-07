Tunisia: Stati Uniti esprimono cordoglio e vicinanza al popolo tunisino dopo morte Essebsi

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e la First Lady Melania Trump, hanno espresso vicinanza al popolo tunisino in lutto “per la morte del loro amato presidente Beji Caid Essebsi” deceduto all’età di 92 anni dopo il ricovero ieri sera all’Ospedale militare di Tunisi. “Il presidente Caid Essebsi era un instancabile difensore del popolo tunisino”, si legge in una nota diffusa dalla Casa Bianca. "Il presidente e la First Lady si uniscono ai molti in tutto nel mondo per ricordare la sua straordinaria leadership e onorare la sua grande eredità come primo presidente democraticamente eletto della Tunisia dopo la sua rivoluzione del 2011. Le preghiere del presidente e della First Lady sono con la famiglia del presidente Caid Essebsi in questo momento difficile”, conclude la nota. (segue) (Was)