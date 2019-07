Corea del Nord: media di Stato, lancio missili un avvertimento a Seul (3)

- A dare notizia per prime del lancio dei due missili, nella giornata di ieri, sono state fonti governative giapponesi; ulteriore conferma è giunta dallo stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane. Due missili a corto raggio sono stati lanciati dalla penisola di Hodo, lungo la costa orientale della Corea del Nord; uno dei due missili ha volato per circa 430 chilometri prima di inabissarsi in mare, e il secondo ha coperto una distanza ancora maggiore; entrambi hanno raggiunto una altitudine massima di 50 chilometri. Seul sta lavorando con le autorità d’intelligence Usa per determinare la tipologia dei missili lanciati da Pyongyang. Le fonti governative giapponesi, citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”, hanno riferito che i missili si sono inabissati prima di raggiungere la zona economica esclusiva di Tokyo, e non hanno posto alcun rischio per la sicurezza nazionale. Il precedente test balistico effettuato da Pyongyang risaliva al 9 maggio. (segue) (Git)