Serbia: presidente Vucic, non mi aspetto giustizia per crimini commessi contro serbi (2)

- Il premier dimissionario del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha esercitato oggi la facoltà di non rispondere alle domande dei giudici dell'Aia che lo hanno ascoltato tra i sospettati nelle indagini del Tribunale sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). "Oggi mi presento nel ruolo di sospettato per rispondere ad un obbligo giuridico. Ho accettato il consiglio legale di non rispondere ad alcuna domanda", ha dichiarato Haradinaj. Il premier dimissionario ha precisato che intende rispettare ogni obbligo giuridico "che dovesse sopravvenire in ogni momento" in quanto "per noi è importante dare l'esempio nel rispetto dello Stato di diritto". Haradinaj è stato assolto già due volte dall'accusa di crimini di guerra davanti al Tribunale penale per i crimini nell'ex Jugoslavia. Il premier dimissionario ha detto inoltre che intende partecipare alle elezioni anticipate se non sarà spiccato alcun capo d'accusa nei suoi confronti dal Tribunale speciale Uck. (segue) (Seb)