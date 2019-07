Kosovo: fonti stampa, presidente Thaci aspetterà primarie Ldk per annunciare data nuove elezioni

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci non prenderà decisioni in merito a nuove elezioni prima delle primarie interne al partito Lega democratica del Kosovo (Ldk), previste per il 3 agosto. Lo riferisce il quotidiano “Koha Ditore”, facendo riferimento a fonti stampa. Il capo dello Stato non intende dunque indire elezioni anticipate prima che si sia tenuta la riunione dell’Ldk. L’ufficio di presidenza non ha rilasciato commenti, mentre l’esponente dell’Ldk Vjosa Osmani ha affermato che gli sviluppi interni al partito “non riguardano il capo dello Stato”. “Il presidente dovrebbe occuparsi di svolgere i suoi compiti, fissati dalla costituzione, e annunciare elezioni politiche il prima possibile”, ha detto Osmani. (segue) (Kop)