Kosovo: fonti stampa, presidente Thaci aspetterà primarie Ldk per annunciare data nuove elezioni (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Haradinaj ha innescato quindi una duplice reazione nel panorama politico kosovaro, compattando i leader di partito nell'esternare solidarietà per quella che è stata la lotta dell’Uck ma evidenziando d’altra parte l’urgenza di nuove elezioni per rilanciare l’azione politica di un governo che da tempo non riusciva a funzionare in maniera appropriata. Le difficoltà per l’esecutivo Haradinaj erano aumentate negli scorsi mesi con il venire meno del sostegno esterno da parte dei dieci deputati della Lista serba. E i rapporti con la minoranza serba si erano gradualmente deteriorati, di pari passo con il congelamento del dialogo con la Serbia. Su quest’ultimo aspetto, certamente, ha avuto un grosso peso la decisione del governo di Pristina di imporre dazi del 100 per cento sull’importazione di prodotti serbi e bosniaci. Tale misura ha scavato profonde divisioni sulla strada per il rilancio del dialogo, con l’esecutivo Haradinaj pressato anche dalla comunità internazionale per la sospensione di queste misure. (segue) (Kop)