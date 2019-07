Kosovo: ministro Esteri Pacolli, Nord Macedonia rilascerà presto ex membro Uck Morina

- La Macedonia del Nord rilascerà presto l'ex membro dell'Esercito di liberazione kosovara (Uck), Tomor Morina, arrestato mercoledì sulla base di un mandato di arresto emesso dalla Serbia. Lo ha affermato il vice premier e ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, sul suo profilo Facebook. "I mandati di arresto politico della Serbia contro i combattenti per la libertà dell'Uck non hanno senso né hanno fondamento giuridico e sono semplicemente basati su ragioni politiche. Crediamo che la sua liberazione e il ritorno alla sua famiglia avverranno presto”, ha scritto Pacolli sottolineando che Kosovo e Macedonia del Nord “sono in stretta amicizia e collaborazione e risolveremo la questione in qualità di partner”. “Tomor uscirà presto”, ha concluso il capo della diplomazia di Pristina. (segue) (Kop)