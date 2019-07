Kosovo: ministro Esteri Pacolli, Nord Macedonia rilascerà presto ex membro Uck Morina (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro Thaci ha dichiarato venerdì di avere appreso "con rammarico" della decisione di Haradinaj di dimettersi. "Ho appreso con rammarico che la Corte speciale ha convocato a deporre l'ex capo del personale dell'Uck, Bislim Zyrapi, il mio consigliere, ex comandante della zona operativa Dukagjini, il primo ministro Ramush Haradinaj, così come alcuni altri ex ufficiali dell'Uck", ha scritto Thaci sul suo profilo Facebook, chiarendo di essere stato informato della decisione di Haradinaj di dimettersi solo attraverso i media. "Rispetto la sua decisione e in qualità di presidente della Repubblica del Kosovo vi assicuro che agirò sulla base delle mie competenze costituzionali e giuridiche per le quali i cittadini del Kosovo saranno informati in tempo", ha aggiunto il capo dello Stato sottolineando di credere "nella purezza" dell'Uck durante la guerra del Kosovo e "negli alti valori morali dei militari della libertà". (Kop)