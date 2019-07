Kosovo: premier dimissionario Haradinaj convoca per domani riunione governo (4)

- Secondo il quotidiano kosovaro, il Tribunale speciale dell'Aja sarà costretto a convocare anche Thaci e Veseli in quanto, nel caso del capo dello Stato, il suo nome è menzionato ben 26 volte nel rapporto redatto da Dick Marty sui crimini di guerra nel conflitto della fine degli anni Novanta. Stando alle fonti citate, la convocazione del capo dello Stato kosovaro e del presidente del parlamento avverrà "molto presto". Fonti nell'ufficio di presidenza, citate lunedì dall'emittente "Rtk", hanno indicato l'8 settembre quale data probabile per le elezioni anticipate in Kosovo dopo le dimissioni annunciate da Haradinaj. (segue) (Kop)