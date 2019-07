I fatti del giorno - Balcani (2)

- Serbia-Nord Macedonia: ministero Giustizia Belgrado chiederà estradizione per ex Uck Morina - Il ministero della Giustizia della Serbia depositerà la richiesta di estradizione dalla Macedonia del Nord per l'ex combattente dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), Tomor Morina: lo riporta la stampa di Belgrado citando fonti all'interno del ministero. La richiesta di estradizione sarà inviata alle autorità giudiziarie macedoni assieme alle motivazioni. La Procura serba ha avviato delle indagini su Morina perché sospettato di crimini commessi contro la popolazione civile in Kosovo ai tempi del conflitto degli anni '90. Le autorità della Macedonia del Nord hanno arrestato ieri un cittadino kosovaro su mandato di cattura emesso dalla Serbia. Secondo quanto riportava l'emittente di Belgrado "Rts" rilanciando le notizie diffuse dai media kosovari si tratta di Tomor Morina, ex combattente nell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) ai tempi del conflitto degli anni '90. (segue) (Res)