Argentina: rapporto Fao, un terzo della popolazione soffre carenze alimentari

- Un terzo della popolazione argentina soffre di carenze alimentari moderate o severe. Lo afferma l'ultimo rapporto sulla "Sicurezza alimentare e la nutrizione nel mondo 2019" reso noto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao). Il documento rivela inoltre come, solo negli ultimi due anni, dal 2016 al 2018, si è registrato un incremento dal 19,1 al 32,1 per cento della popolazione in questa condizione. In termini nominali, tenendo conto che la popolazione argentina è attualmente di 44,9 milioni di persone, si tratta di oltre quattordici milioni di cittadini argentini che soffrono carenze alimentari di diverso grado, sei milioni in più di quanti versavano in questa condizione nel 2014. (segue) (Abu)