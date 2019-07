Argentina: rapporto Fao, un terzo della popolazione soffre carenze alimentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato della Fao coincide con l'ultimo rilevamento ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (Indec) che indica che la povertà in Argentina nel 2018 ha raggiunto il 32 per cento della popolazione mentre il 6,7 per cento della popolazione si trova in condizioni di indigenza. Il dato rappresenta un incremento del 4,7 per cento rispetto al primo semestre del 2018 e dell +6,3 per cento rispetto al rilevamento del 2017. I dati dell'Indec rivelano inoltre che la povertà incide in maggior grado nella fascia di età da 0 a 14 anni, dove raggiunge il 46,8 per cento della popolazione. Dal punto di vista geografico invece la regione più povera dell'Argentina risulta essere la provincia di Corrientes, nel nord-est del paese con un tasso di povertà del 49,3 per cento. L'area più agiata corrisponde invece alla capitale Buenos Aires, dove l'indice di povertà scende drasticamente al 12 per cento. (segue) (Abu)