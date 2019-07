Usa: Trump sollecita Repubblicani a sostenere accordo su bilancio

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha esortato i Repubblicani riluttanti a sostenere l'accordo raggiunto con i Democratici sulla spesa pubblica biennale che in giornata sarà sottoposto al voto della Camera dei rappresentanti. “I deputati repubblicani dovrebbero sostenere l'accordo biennale sul bilancio che aiuta notevolmente i nostri militari e i nostri veterani. Lo appoggio in pieno!” ha scritto Trump sul suo profilo Twitter prima del voto. Alcuni conservatori della Camera, compresi stretti alleati di Trump, hanno espresso perplessità sull'accordo perché aumenta la spesa di 320 miliardi di dollari e sospende il limite di indebitamento federale per due anni senza fare nulla per frenare la spirale del disavanzo e del debito. (segue) (Was)