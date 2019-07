Usa: pronti 14 miliardi di dollari per agricoltori colpiti da guerra commerciale con Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti è pronto a versare gli agricoltori statunitensi, che hanno dovuto far fronte al pesante impatto della guerra commerciale tra Usa e Cina, 14,5 miliardi di dollari entro agosto. È il secondo pacchetto di aiuti che l'amministrazione concede, dopo i 10 miliardi di dollari dell'anno scorso, mentre ritenta di riprendere i negoziati con Pechino per siglare un nuovo patto commerciale.Gli agricoltori statunitensi sono stati tra i più colpiti dalle tariffe della Cina su beni e merci di importazione statunitense, applicate su una serie di materie prime tra cui semi di soia, mais e grano. Le tariffe hanno reso i prodotti agricoli made in Usa più costosi per gli importatori cinesi e gli acquirenti privati hanno quasi smesso di acquistare semi di soia coltivati negli Stati Uniti, lasciando in giacenza un importo record alla fine del 2018. Il programma copre 29 prodotti di base, tra cui semi di soia, mais, grano, sorgo e cotone montano. Copre anche i produttori di latte e di maiale, nonché le aziende agricole che coltivano 10 colture speciali - tra cui mandorle, pistacchi, noci, mirtilli e ciliegie fresche. (Was)