Usa: Camera approva accordo di bilancio e innalzamento debito

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato ieri, 25 luglio, un accordo di bilancio che aumenta la spesa pubblica di 320 miliardi di dollari per i prossimi due anni e il tetto del debito, un passo in avanti per evitare una crisi fiscale prospettata a settembre dal dipartimento del Tesoro. La Camera ha approvato l'accordo con il sostegno della maggior parte dei Democratici, appena prima che i deputati lasciassero la città per la pausa estiva. Nonostante l'appoggio di Trump al disegno di legge, 123 Repubblicani hanno votato contro con un esito finale di 284 a 189. L'accordo tra i Democratici del Congresso e la Casa Bianca aumenta i limiti di bilancio di circa 50 miliardi di dollari quest'anno e altri 54 miliardi di dollari l'anno successivo, innalzando anche il limite del debito della nazione per due anni, e stabilendo la prossima scadenza nel 2021. Il disegno di legge, che ora passa al vaglio del Senato, stabilisce una spesa discrezionale a circa 1,37 mila miliardi di dollari nell'anno fiscale 2020 e leggermente superiore nell'anno fiscale 2021. L’accordo sospende il limite di indebitamento degli Stati Uniti per due anni. Il segretario al Tesoro Steven Mnuchin aveva avvertito che senza un nuovo accordo gli Stati Uniti a settembre avrebbero rischiato il default del debito. (Was)