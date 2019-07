Difesa: Usa puntano su diplomazia con Corea del Nord, ma “basta provocazioni” (2)

- La Corea del Nord ha effettuato il lancio di due missili - probabilmente missili balistici a corto raggio - nel Mar del Giappone, nelle prime ore di ieri mattina. Due missili a corto raggio sono stati lanciati dalla penisola di Hodo, lungo la costa orientale della Corea del Nord; uno dei due missili ha volato per circa 430 chilometri prima di inabissarsi in mare, e il secondo ha coperto una distanza ancora maggiore; entrambi hanno raggiunto una altitudine massima di 50 chilometri. Seul sta lavorando con le autorità d’intelligence Usa per determinare la tipologia dei missili lanciati da Pyongyang. Il precedente test balistico effettuato da Pyongyang risaliva al 9 maggio. (Was)