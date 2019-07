Tunisia: Stati Uniti esprimono cordoglio e vicinanza al popolo tunisino dopo morte Essebsi (2)

- Condoglianze al popolo tunisino sono state espresse anche dal segretario di Stato, Mike Pompeo. “Il presidente Caid Essebsi era un caro amico e un prezioso partner degli Stati Uniti mentre lavoravamo insieme per rafforzare le istituzioni democratiche della Tunisia e garantire la sicurezza dei suoi cittadini”, ha detto Pompeo in un comunicato stampa diffuso dal dipartimento di Stato. “Il presidente Caid Essebsi ha trascorso la sua vita sostenendo l'uguaglianza e le libertà per il popolo tunisino e promuovendo la pace e la stabilità in tutta la regione”, ha detto Pompeo. (Was)