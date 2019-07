Argentina: rapporto Fao, un terzo della popolazione soffre carenze alimentari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene la denutrizione (percentuale della popolazione che non riunisce i requisiti energetici minimi giornalieri per condurre una vita sana e attiva), è il tradizionale indicatore che la Fao utilizza per tenere registro della fame nel mondo, nel rapporto 2019 è stato introdotto un secondo elemento: la prevalenza dell'insicurezza alimentare moderata o grave. Questo indicatore è stato sviluppato per integrare le informazioni fornite dalla prevalenza della denutrizione e offrire una prospettiva più ampia sulla dimensione della sicurezza alimentare in relazione all'accesso al cibo. (segue) (Abu)