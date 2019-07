Argentina: attività economica segna +2,6 per cento a maggio grazie a settore agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Argentina ha registrato a maggio un incremento dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente e del 2,6 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Si tratta del primo rilevamento positivo a livello interannuale degli ultimi dodici mesi, essendo aprile del 2018 l'ultimo mese in cui non si è registrata una variazione negativa. Il dato aggregato relativo ai primi cinque mesi dell'anno fornisce ad ogni modo ancora un saldo negativo del 3,1 per cento. A trainare l'indice è ad ogni modo quasi esclusivamente il settore dell'agricoltura e dell'allevamento che segna da solo una crescita del 49,5 per cento dovuta alla comparazione con un mese, quello di maggio del 2018, marcato da una eccezionale siccità. Altri settori con registro positivo sono quello dei trasporti e comunicazioni con un +1,8 per cento, ed il settore minerario con un +1,3 per cento. Su sedici settori rilevati undici registrano un segno negativo con in evidenza il settore finanziario, con un calo del 16 per cento, quello del commercio, con un -11,4 per cento, e l'industria, con un -6,5 per cento. (segue) (Abu)