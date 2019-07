Argentina: attività economica segna +2,6 per cento a maggio grazie a settore agricolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato sull'attività economica era stato preceduto da quello sull'attività industriale che registra una caduta del 6,9 per cento a maggio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.Il livello di attività dell'industria nei primi cinque mesi del 2019 risulta inoltre del 9,8 per cento inferiore a quello del 2018. Con quello di maggio sono tredici i mesi consecutivi di contrazione dell'attività nella comparazione su anno, mentre nel raffronto con aprile si registra una labile ripresa dello 0,6 per cento. Unici due settori su quattordici a presentare una variazione positiva sono quelli del petrolio, con un +2,9 per cento, e quello metallurgico (ferro e acciaio) con un +3,3 per cento. (segue) (Abu)