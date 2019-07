Usa: Barr incontra procuratori statali su preoccupazioni antitrust aziende hi-tech

- Otto procuratori di Stato si sono incontrati oggi, 25 luglio, con il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, per discutere delle preoccupazioni nei confronti delle grandi società tecnologiche. "La nostra coalizione bipartisan di otto procuratori di Stato è stata contenta dell'opportunità di incontrare il procuratore generale degli Stati Uniti Barr per parlare delle reali preoccupazioni che i consumatori di tutto il paese hanno nei confronti delle grandi aziende tecnologiche che soffocano la concorrenza su Internet", si legge in una dichiarazione congiunta. "È stato un incontro produttivo e stiamo prendendo in considerazione una serie di possibili azioni antitrust contro tali società", si legge. (segue) (Was)