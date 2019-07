Difesa: Usa puntano su diplomazia con Corea del Nord, ma “basta provocazioni”

- Gli Stati Uniti si impegnano a utilizzare la diplomazia per raggiungere con la Corea del Nord un accordo sulla denuclearizzazione, ma esortano Pyongyang ad astenersi da ulteriori provocazioni dopo il lancio di due nuovi missili balistici a corto raggio. "Questa amministrazione è impegnata a livello diplomatico con i nordcoreani e continuiamo a insistere affinché questi negoziati proseguano", ha detto la portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus, commentando sugli ultimi test missilistici nordcoreani. "Vogliamo avere un impegno diplomatico con i nordcoreani", ma “non vogliamo più provocazioni", ha dichiarato la portavoce aggiungendo che ci saranno imminenti incontri tra i nordcoreani e i partner regionali degli Stati Uniti per affrontare la questione. (segue) (Was)