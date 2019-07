Usa: accordo tra California e grandi produttori d'auto per ridurre emissioni

- Quattro delle più grandi case automobilistiche del mondo hanno stretto un accordo con la California, negli Stati Uniti, per ridurre le emissioni dei veicoli, ignorando la linea dell'amministrazione Trump che di fatto allentava le restrizioni introdotte nell'era Obama. Secondo quanto riferito dalla stampa statunitense, Ford, Honda, Volkswagen e Bmw, hanno negoziato con lo Stato più ricco del Paese un’intesa che promuove l'efficienza dei consumi di auto e riduce le emissioni che prevede per i nuovi modelli uno standard di consumi di 50 miglia per gallone (100 chilometri con 4,7 litri) entro il 2026. Le case automobilistiche hanno preferito avviare i negoziati con la California di fronte alla prospettiva di dover costruire due distinti gruppi di veicoli. L’intesa “offrirà alle società una maggiore certezza in termine di regole consentendo di centrare i requisiti federali e statali con un’unica flotta a livello nazionale”, hanno dichiarato le quattro case automobilistiche in una nota. Nelle prossime settimane, l'amministrazione Trump dovrebbe cancellare quasi definitivamente una normativa dell'era Obama voluta per ridurre le emissioni dei veicoli che contribuiscono al riscaldamento globale. La California e altri 13 stati hanno promesso di continuare a far rispettare le regole più stringenti, con il rischio di una potenziale divisione in due del mercato automobilistico degli Stati Uniti. (Was)