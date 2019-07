I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: ministro Esteri condanna arresto ex combattente Uck in Nord Macedonia - Il ministero degli Esteri del Kosovo ha condannato l'arresto dell'ex combattente dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) Tomor Morina, avvenuto oggi nella Macedonia del Nord sulla base di un mandato di arresto serbo. "Questo è un altro esempio dell'abuso politico da parte della Serbia del sistema degli arresti. Solleveremo la questione davanti all'Unione europea e richiediamo azioni immediate per impedire questi abusi da parte della Serbia", ha scritto su Facebook il diplomatico del ministero degli Esteri di Pristina Jetlir Zyberaj. Il diplomatico kosovaro, scrive il quotidiano "Gazeta Express", ha aggiunto che Pristina è pronta a prendere contromisure mentre, contestualmente, è in contatto con le autorità di Skopje e "riteniamo che questo caso sarà risolto presto nello spirito di cooperazione che contraddistingue i rapporti con la Macedonia del Nord". (segue) (Res)