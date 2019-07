Serbia-Kosovo: presidente Vucic, Pristina vuole solo riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità kosovare non hanno intenzione di condurre delle vere trattative con la Serbia perché vogliono solo il riconoscimento dello Stato del Kosovo: lo ha detto oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic secondo quanto riporta l'emittente "Rts". Vucic ha poi osservato che la Serbia continua a compiere investimenti importanti in territorio kosovaro. "Tutto quello che possiamo fare è aiutare i serbi in Kosovo. Ci sarà un aumento degli stipendi per coloro che lavorano secondo il sistema serbo. Ci aspettiamo un consistente miglioramento della qualità della vita", ha aggiunto il capo dello Stato serbo. (Seb)