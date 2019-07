Kosovo: fonti stampa, presidente Thaci aspetterà primarie Ldk per annunciare data nuove elezioni (5)

- Il leader dell'Ldk Isa Mustafa aveva fatto sapere che il suo partito non accetterà altre soluzioni se non le elezioni anticipate. “L’Ldk chiedeva da tempo le dimissioni di questo governo, ma ci dispiace che queste siano avvenute per questo motivo. Sono fermamente convinto che la guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo sia stata equa e pulita, e credo anche che questa volta l'innocenza di Haradinaj sarà dimostrata”, ha scritto Mustafa su Facebook.Il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, ha auspicato l’organizzazione “immediata” di elezioni anticipate. “Tutto quello che il presidente dovesse fare che non sia legato a nuove elezioni ritarderà solamente il processo danneggiando lo Stato del Kosovo e gli interessi dei cittadini”, ha dichiarato il leader del Movimento Vetevendosje, partito dell’opposizione che insieme all’Ldk stava cercando da tempo sponde per far cadere l’esecutivo. (segue) (Kop)