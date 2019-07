Brasile: ministri degli Esteri del Brics riuniti da questa sera a Rio de Janeiro (5)

- L'impegno del Brasile nel mantenere solide relazioni con i paesi del Brics è testimoniato dal fatto che entro dicembre 2019 aprirà a San Paolo un ufficio regionale della la New Development Bank (Ndb), nota come la banca dei Brics. L'obiettivo dell'istituto di credito è quello di finanziare infrastrutture e progetti di sviluppo sostenibile nei paesi membri, avvicinandosi ai potenziali beneficiari in Brasile. Le relazioni del Brasile con i paesi del Brics sono significative soprattutto in termini commerciali. Russia, India, Cina e Sudafrica, sono stati destinatari nel 2018 del 30,7 per cento delle esportazioni brasiliane, pari al 52 per cento di avanzo nella bilancia commerciale del Brasile dell'intero anno. Il valore dei beni acquistati da questi paesi ha raggiunto nel 2018 73,8 miliardi di dollari, con un significativo incremento rispetto ai 56,4 miliardi di dollari del 2017. (segue) (Brb)