Brasile: ministri degli Esteri del Brics riuniti da questa sera a Rio de Janeiro (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 28 giugno, il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, per la prima volta aveva presieduto in qualità di presidente di turno, un incontro informale dei leader del Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) avvenuto a margine del 14mo summit dei leder del G20 ad Osaka, in Giappone. I leader dei cinque paesi (il presidente cinese, Xi Jinping, il russo, Vladimir Putin, il sudafricano, Rama Fosa e il primo ministro indiano Nereda Modi) hanno scambiato opinioni approfondite sul partenariato Brics, sulla governance globale e sulla cooperazione in materia di innovazione scientifica e tecnologica, raggiungendo un ampio consenso. (segue) (Brb)