Brasile: ministri degli Esteri del Brics riuniti da questa sera a Rio de Janeiro (8)

- Brics è l'acronimo utilizzato in economia internazionale per riferirsi a Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, paesi che condividono una simile condizione economica in via di sviluppo, abbondanti risorse naturali strategiche e caratterizzati, in particolare fino al 2013, da una forte crescita del Prodotto interno lordo (Pil) e di una ampia quota nel commercio mondiale, soprattutto nella fase iniziale del ventunesimo secolo. Queste economie si propongono di costruire un sistema commerciale globale attraverso accordi bilaterali che non siano basati esclusivamente sul petrodollaro. Nel novembre 2010 il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha incluso i paesi del Brics tra i dieci paesi con il diritto di voto più elevato, insieme a Stati Uniti, Giappone, Francia, Germania, Italia e Regno Unito. (Brb)