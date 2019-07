Consiglio regionale lombardo: Usuelli (+Europa), Regione nega elisoccorso a neonati ma obbliga sepoltura feti

- Michele Usuelli, medico neonatologo e consigliere regionale di +Europa in regione Lombardia, commenta in una nota le votazioni agli emendamenti all’assestamento di bilancio per l’anno 2019 in corso a Palazzo Pirelli: "Mentre nega 140mila euro in due anni per garantire l’eliambulanza ai neonati lombardi, con un colpo di spugna la maggioranza usa il bilancio per reintrodurre l’obbligo di sepoltura dei feti abortiti. Avevo proposto in un emendamento di stanziare 40mila euro nel 2019 e 100mila nel 2020 per mettere a regime il servizio di eliambulanza per la terapia intensiva neonatale fornito dal centro di elisoccorso regionale di Lecco. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza con parere negativo della giunta. Nello stesso tempo scopro che nella discussione sul bilancio sono stati inseriti - da Lega e Forza Italia - due emendamenti volti a reintrodurre l’obbligo di sepoltura dei feti dopo aborto spontaneo o indotto, un obbligo abolito lo scorso febbraio su proposta di +Europa e Pd con il voto favorevole dell’intera maggioranza", denuncia Usuelli. "Questa classe dirigente dimostra di tenere di più al destino dei feti che a quello dei neonati in lotta tra la vita la e morte", prosegue. Con l’emendamento proposto da +Europa il numero di missioni dell’elisoccorso di Lecco sarebbe potuto passare dalle attuali 20-30 a 50-60 ogni anno. (com)