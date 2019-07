Usa: Pompeo in visita in Thailandia e in Australia per approfondire rapporti bilaterali (2)

- Pompeo sarà in Tailandia dall'1 al 2 agosto per partecipare al vertice dell'Asia orientale e all'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (Asean), ha dichiarato Ortagus. Il segretario terrà anche un incontro bilaterale con il ministro degli Esteri thailandese Don Pramudwinai per discutere di interessi reciproci, ha aggiunto. Pompeo visiterà l'Australia dal 3 al 5 agosto per partecipare alle consultazioni ministeriali Australia-Stati Uniti (Ausmin) dove discuteranno con le loro controparti australiane in merito alle reciproche preoccupazioni in materia di sicurezza regionale, ha affermato Ortagus. Pompeo dovrebbe inoltre incontrare il primo ministro australiano Scott Morrison per discutere di interessi reciproci, ha aggiunto. Infine il 5 agosto, ha dichiarato Ortagus, Pompeo viaggerà negli Stati Federati di Micronesia per incontrare i leader della Micronesia, delle Isole Marshall e di Palau. (Was)