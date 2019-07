Canada-Ue: concordato piano per superare impasse di Trump su controversie Omc

- Il Canada e l'Unione Europea (Ue) hanno raggiunto un accordo per impedire che le loro controversie commerciali cadano in un limbo presso l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), dove un blocco degli Stati Uniti sulle nomine dei giudici ha di fatto paralizzato da dicembre il principale tribunale commerciale mondiale. La mossa degli Stati Uniti mira a forzare una revisione dell'Omc che il presidente Usa Donald Trump ha criticato e minacciato di abbandonare del tutto. L'accordo mira a garantire che se il Canada avvierà una controversia commerciale contro l'Ue, o viceversa, il caso potrà essere giudicato, impugnato e risolto in una sentenza che entrambe le parti rispetteranno come vincolante e definitiva. Il piano creerebbe un processo arbitrale alternativo che seguirebbe i "principi e le caratteristiche essenziali" dell'organo di appello, secondo l'accordo annunciato oggi. Si tratta di misura provvisoria fino a quando gli Stati Uniti non risolveranno l'impasse. (Res)