Argentina: rapporto Fao, un terzo della popolazione soffre carenze alimentari (4)

- Per quanto riguarda la regione la Fao indica che in America Latina e nei Caraibi, "i tassi di denutrizione sono aumentati negli ultimi anni, in gran parte a causa della situazione in Sud America, dove la percentuale di persone affamate è aumentata dal 4,6 per cento in 2013 al 5,5 per cento nel 2018". Questo aumento, secondo l'organismo con sede a Roma, corrisponde principalmente al rallentamento economico registrato in diversi paesi della regione, con particolare accento sulla crisi della Repubblica Bolivariana del Venezuela, dove la prevalenza della denutrizione raggiunge attualmente il 21,2 per cento della popolazione. (segue) (Abu)