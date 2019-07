Difesa: proseguono colloqui tra Usa e Turchia su sistema anti-missile russo S-400 (3)

- La questione degli S-400 sta deteriorando sempre di più i rapporti tra Turchia e Stati Uniti. Lo scorso 16 luglio, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato con rammarico la decisione di non vendere gli aerei da combattimento F-35 alla Turchia, dopo che Ankara ha confermato l'acquisto del sistema di difesa missilistica S-400 dalla Russia. Trump ha accusato l'amministrazione Obama di aver generato questa situazione non avendo mai raggiunto un accordo per vendere un sistema di difesa missilistica statunitense alla Turchia. L'inquilino della Casa Bianca ha detto che la decisione di vietare la vendita dell'F-35 è stata presa a malincuore. "Dato che hanno un sistema missilistico fabbricato in Russia, ora non possono acquistare più i 100 aerei", ha detto Trump dalla Casa Bianca. "E' una situazione molto difficile quella in cui si trovano ed è una situazione molto difficile quella in cui sono stati messi gli Stati Uniti. Detto tutto ciò, ci stiamo lavorando, vedremo cosa accadrà. Ma non è davvero giusto”, ha commentato Trump, che non fatto riferimento a possibili nuove sanzioni contro Turchia, opzione che rimane sul tavolo dopo l'acquisto da parte di Ankara del sistema di difesa aerea russo. (Was)