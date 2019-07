Usa: Trump sollecita Repubblicani a sostenere accordo su bilancio (2)

- In settimana i funzionari della Casa Bianca e i legislatori del Congresso avevano raggiunto un accordo per aumentare i livelli di spesa pubblica nei prossimi due anni e alzare il limite di indebitamento federale. L'accordo, che la Casa Bianca spera di approvare prima della pausa estiva del Congresso, prevede uguali aumenti della spesa interna e militare, e includerebbe anche tagli di spesa per compensare di circa 75 miliardi di dollari, molto inferiori ai 150 miliardi di dollari inizialmente richiesti da alcuni funzionari della Casa Bianca. L'accordo aumenterebbe il tetto del debito in modo da consentire al governo di continuare a indebitarsi per altri due anni, puntando alla prossima resa dei conti dopo le elezioni del 2020. Secondo le ultime stime dell'amministrazione, l'autorità di prestito degli Stati Uniti potrebbe esaurire i fondi a settembre, piuttosto che in ottobre o novembre, come era stato precedentemente previsto. Per questo motivo i negoziatori spingono affinché il Congresso approvi l'accordo sul budget e l'innalzamento del tetto del debito prima della pausa estiva. (Was)