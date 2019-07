Argentina: attività economica segna +2,6 per cento a maggio grazie a settore agricolo (3)

- A trascinare al ribasso l'indice soprattutto il settore automobilistico, con un -25,2 per cento, la produzione di mobili, con un -22,8 per cento, quella di apparecchi elettronici ed elettrodomestici, con un -19,8 per cento, e la produzione tessile, con un -14,9 per cento. L'inchiesta qualitativa effettuata dall'Indec al margine del rilevamento mostra inoltre che il 41,7 per cento degli imprenditori dell'industria proiettano che la contrazione dell'attività si estenderà fino per lo meno al mese di agosto, mentre il 41,2 per cento prevede che non ci saranno variazioni. Solo un 17,1 per cento intravede un miglioramento. (Abu)