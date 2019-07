Ambiente: Casellati, terra e sue risorse patrimonio comune universale (2)

- "Una tragedia umana e naturale - ha continuato Casellati - che ha fortemente lacerato il paesaggio boschivo contribuendo ad aggravare i rischi connessi al dissesto idrogeologico. Di fronte a queste manifestazioni della forza ineluttabile della natura, non dobbiamo mai dimenticare le nostre responsabilità. Soprattutto dobbiamo sempre tenere a mente – ha concluso il presidente di palazzo Madama - che la terra e le sue risorse sono un patrimonio comune universale e come tale devono essere gestite, per noi stessi e per chi verrà dopo di noi". (Com)