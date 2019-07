Roma: lavoratori palestra Appio-Latino, domani ancora in presidio

- Torneranno anche domani a presidiare la saracinesca chiusa del Gym Club nel quartiere Appio-Latino i dipendenti e soci della palestra che da mercoledì cercano di vederci chiaro sulla chiusura. Sono circa trenta i lavoratori, tra i 25 e i 60 anni, che temono di perdere il lavoro: tra di loro c'è una coppia di fidanzati, diverse persone a pochi anni dal pensionamento e che lavorano lì dal 1977, istruttori che collaborano con un contratto a provvigione sul numero di utenti che portano. Per domani si sono organizzati in turni, e la volontà è quella di chiedere l'intervento dell'ispettorato del lavoro se non ci dovesse essere un incontro chiarificatore con la proprietà entro lunedì. (xcol8)