Rifiuti Roma: Raggi a San Lorenzo per novità raccolta porta a porta. Cittadini delusi, "dovete fare di più"

- Al posto del porta a porta condominiale, arrivano tre punti di raccolta: di fatto tre furgoncini raccogli spazzatura sparsi in tre diversi punti del quartiere. Dopo mesi di protesta degli abitanti di San Lorenzo Ama prova a puntellare il sistema di raccolta differenziata porta a porta lanciato nel quartiere lo scorso anno che ha scatenato la rabbia dei cittadini. A presentare le novità all'interno della biblioteca di Villa Mercede il sindaco Virginia Raggi in persona. Con lei la presidente del II municipio Francesca Del Bello e il direttore operativo di Ama Massimo Bagatti. Il nuovo sistema tocca due delle principali criticità segnalate dai cittadini in questi mesi: i passaggi poco frequenti per il ritiro dell'umido e del vetro di bar e ristoranti e l'obbligo per edifici senza cortile e con androni angusti a tenere proprio negli androni i cassonetti di condominio con esiti almeno nauseabondi. Per il primo problema ha garantito Massimo Bagatti: "Verranno raddoppiati i turni di raccolta, da 7 a 14 a settimana domenica compresa, di organico e vetro". Per le utenze domestiche invece Ama ha selezionato i 29 stabili che riscontrano le situazioni più critiche. I condomini non dovranno più conferire nei cassonetti condominiali, ma grazie a una card potranno portare i loro rifiuti a tre camion dell'Ama posizionati in tre diversi punti del quartiere. (segue) (xcol4)