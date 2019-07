Rifiuti Roma: Raggi a San Lorenzo per novità raccolta porta a porta. Cittadini delusi, "dovete fare di più" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e dalle 15 alle 18.30: ogni giorno sarà possibile conferire l'organico, mentre ci saranno due turni per indifferenziato, carta e plastica. Per il vetro rimarranno le tradizionali campane verdi. "È solo una soluzione temporanea - ha garantito il sindaco - in questo modo aggiustiamo questo sistema che in questo quartiere non è andato molto bene. La pratica poi ci farà capire se dovremmo aggiustare un pochino il tiro, magari variando un po' l'orario di apertura dei siti". Raggi ha poi sottolineato che quella dei camion: "È una soluzione temporanea. Perché a poco a poco arriveranno le domus ecologiche light". Roma ad oggi ha un solo esempio di questo impianto per la raccolta e si trova ad Ostia. Si tratta di un'area recintata all'aperto dover i possessori della card Ama possono accedere per gettare i loro rifiuti. "L'obiettivo - ha spiegato Virginia Raggi - è togliere i bidoni da tutti palazzi che non hanno il cortile, ma sono gli androni". "Per farlo però - ha chiarito - bisogna acquistare le domus". (segue) (xcol4)