Rifiuti Roma: Raggi a San Lorenzo per novità raccolta porta a porta. Cittadini delusi, "dovete fare di più" (3)

- Le utenze interessate, e cioè quelle che si trovano nei 29 palazzi selezionati da Ama, sono 672 contro un totale di 285 palazzi del quartiere con la raccolta porta a porta. Oltre seimila utenze. Rimangono dunque fuori dai miglioramenti molti stabili senza cortile. E questo ha fatto arrabbiare molti cittadini. A nulla sono servite le battute del comico romano Andrea De Carlo portando dalla sindaca per cercare di stemperare la tensione. "Abbiamo diritto ad avere un intervento molto più ampio che 30 palazzi. Non è sufficiente. Fate uno sforzo in più come lo abbiamo fatto noi", ha chiesto una delle amministratrice di condomini presenti. Mentre per la signora Luisa si tratta "della solita soluzione fatta a cavolo. È partita male - ha accusato - perché avete dato l'illusione di fare un intervento risolutivo vero e invece partite con 29 condomini, pochissimi rispetto a quelli che hanno problemi. Questo piano va rivisto da subito non strada facendo", ha concluso. (xcol4)