Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi sarà ospite di Monica Giandotti su Agorà Estate. Rai 3, (ore 9.40)- Assemblea capitolina (ore 14-20)REGIONE- Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, interviene alla conferenza stampa di presentazione dei lavori di riqualificazione della stazione di Marina di Cerveteri. Partecipano all'evento Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, e Valerio Giovine, Direttore territoriale produzione Rfi. La conferenza si svolge presso la Stazione Ferroviaria in viale Campo di Mare, Marina di Cerveteri. (ore 17.20)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Claudio Di Berardino partecipa all'incontro "No Easy Riders" organizzato dalla Cgil Roma e Lazio sui problemi e prospettive dei lavoratori della app economy. L'appuntamento si svolge presso il Caffè letterario di via Ostiense 95 a Roma (ore 15) (segue) (Rer)