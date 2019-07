Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Confronto tra sindacati, istituzioni e lavoratori del food delivery. Tappa della campagna “No easy riders” promossa dalla Cgil nazionale in difesa dei diritti dei rider. Saranno presenti l'on. Stefano Fassina (LeU), Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e nuovi diritti della Regione Lazio e Michele Azzola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio. Concluderà l'iniziativa Tania Scacchetti (Cgil). Caffè Letterario, via Ostiense, 95 (ore 15)- Aperossa, manifestazione ideata e promossa dalla Fondazione archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico. L'iniziativa è parte del programma dell’estate romana 2019 promossa da Roma Capitale assessorato alla Crescita culturale. Il programma per i bambini “caccia di… storie di viaggi, avventure e scoperte” (ore 17.30); il programma dei Walkabout: Oceano Indiano (ore 19.15); il programma teatrale: Threerome. La poesia a tre. Con Er Pinto, Simone Giacinti, Tiziano Scrocca, Luca Bocchetti (ore 20.30) Piazzale adiacente la Centrale Montemartini di Roma, via Ostiense, 106- Municipio Roma X organizza una “Lettura teatralizzata con musica dal vivo ‘Viaggio alla montagna dell’anima’ con Ivo Cozzi, Brunella e Oscar Bonelli (polistrumentista)”. Chiostro di Palazzo del Governatorato, Piazza della Stazione vecchia (ore 21) (segue) (Rer)