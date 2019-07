Lavoro: Di Berardino: per Elexos Rieti firmata cig per un anno

- "Come Regione Lazio abbiamo firmato l'accordo che permette il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività per una durata di 12 mesi. In questo modo abbiamo ottenuto il ritiro della procedura di licenziamento collettivo e la prosecuzione del rapporto di lavoro per i 43 dipendenti. È un risultato importante ma certamente il tempo che ora abbiamo a disposizione deve essere utilizzato per la ripresa produttiva e per salvaguardare l'occupazione". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio Crediamo che con il contribuito di tutte le Istituzioni si possa garantire il futuro ai 43 lavoratori di Elexos e una ripresa delle attività produttive. Come Regione continuiamo a essere disposizione a mettere in campo tutti gli strumenti utili per favorire il rilancio".(Com)