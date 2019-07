Usa: pena di morte, dipartimento Giustizia ripristina esecuzioni federali

- Il governo federale degli Stati Uniti riprenderà le esecuzioni dei detenuti nel braccio della morte dopo una pausa di 16 anni: lo ha dichiarato oggi, 25 luglio, il procuratore generale Usa, William Barr. Cinque uomini condannati per l'omicidio di minori saranno giustiziati a dicembre o gennaio presso il penitenziario federale di Terre Haute, in Indiana, ha dichiarato Barr, e altre esecuzioni saranno programmate in seguito. L'ultima esecuzione federale è stata nel 2003. La pena di morte è legale negli Stati Uniti, ma sempre più Stati si sono espressi contro o hanno varato delle moratorie. Negli anni c'è stata una moratoria informale sulle esecuzioni di prigionieri federali, e durante l'amministrazione Obama i funzionari del dipartimento di Giustizia hanno rivisto le procedure per l'iniezione letale. Il Federal Bureau of Prisons adotterà un nuovo protocollo che prevede l'utilizzo del barbiturico pentobarbital invece del cocktail composto da 3 droghe, ha detto il dipartimento. (Was)