Brasile: ministri degli Esteri del Brics riuniti da questa sera a Rio de Janeiro (2)

- Questa sera, presso lo Yacht Club di Rio è in programma la cena offerta dal ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araujo ai ministri degli Esteri degli altri paesi: il russo Sergej Lavrov, l'indiano Subrahmanyam Jaishankar, il cinese Wang Yi e il sudafricano Naledi Pandor. Le attività principali del vertice si svolgeranno il giorno 26. In agenda, dopo la cerimonia di arrivo e la foto di rito, alle ore 10,05 ore locali (le 15 in Italia) è previsto il vero e proprio vertice tra i ministri. Subito dopo si svolgerà una conferenza stampa del ministro degli Esteri brasiliano. (segue) (Brb)