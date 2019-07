Brasile: ministri degli Esteri del Brics riuniti da questa sera a Rio de Janeiro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro dei ministri degli Esteri fa parte delle tappe di avvicinamento alla riunione dei dei paesi del gruppo Brics che il Brasile, paese cui è affidata la presidenza di turno, ospiterà i prossimi 13 e 14 novembre. Sarà la terza volta che Brasilia ospiterà il vertice del gruppo formato da Russia, India, Cina e Sudafrica. In precedenza la riunione si era svolta a Brasilia nel 2010 e a Fortaleza nel 2014. I paesi saranno rappresentati dai capi di stato. Sotto la presidenza di turno affidata al Brasile, le priorità di Bric saranno principalmente legate ad accordi di cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione, incentivi per l'economia digitale, lotta contro i reati transnazionali e finanziamento di attività produttive. (segue) (Brb)