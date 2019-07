Usa: Senato conferma Milley presidente dei capi di Stato maggiore congiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale dell'esercito Mark Milley è il 20esimo presidente dei capi di Stato maggiore congiunti degli Stati Uniti. Il Senato ha confermato oggi, 25 luglio, la sua nomina con 89 voti a favore e 1 contrario. Milley, ex capo di Stato maggiore dell'Esercito, sostituirà il generale dei Marines Joe Dunford che lascerà a settembre. "Sarà un presidente eccezionale. Il presidente, il segretario alla Difesa e i nostri uomini e donne in uniforme saranno ben serviti dalla sua superba leadership, intelletto, esperienza operativa e profonda comprensione delle odierne sfide alla sicurezza nazionale", ha dichiarato Dunford in una nota. Milley lavorerà a stretto braccio con il neo segretario alla Difesa, Mark Esper, appena insediato. I due hanno già lavorato fianco a fianco per due anni, quando Esper era segretario dell'Esercito. Il senatore Jeff Merkley, un democratico dell'Oregon, è stato l'unico a non votare. (Was)