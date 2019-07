Usa: Pompeo in visita in Thailandia e in Australia per approfondire rapporti bilaterali

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, si recherà la prossima settimana in Thailandia, Australia e Stati Federati di Micronesia per partecipare a riunioni multilaterali e bilaterali per rafforzare i legami con i partner della regione. Lo ha annunciato oggi, 25 luglio, la portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus. "Pompeo viaggerà a Bangkok, in Thailandia, a Sydney, in Australia e a Pohnpei, gli Stati Federati di Micronesia dal 30 luglio al 6 agosto per approfondire le nostre alleanze di lunga data e le relazioni bilaterali con questi paesi, e riaffermare il nostro impegno per l'Asean, che è al centro della nostra visione per la regione indo-pacifica", ha dichiarato Ortagus in un comunicato stampa. (segue) (Was)