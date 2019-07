Cultura: a Milano la presentazione di "Populeconomy", libro di Paolo Capone (Ugl) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla serata hanno preso parte l'onorevole Alessandro Morelli, presidente della commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati; Carlo Buttaroni, presidente dell'Istituto di ricerca Tecnè; Alessandro Sallusti, Direttore de Il Giornale. Ha moderato il giornalista Claudio Brachino. Capone ha concluso: "per far ripartire il Paese è fondamentale investire in piccole e grandi opere al fine di rilanciare l'occupazione". Per il segretario, è importante puntare sul rinnovamento dei corpi intermedi "per valorizzare il tessuto imprenditoriale dell'Italia e restituire dignità al lavoro". (Com)