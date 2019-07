Editoria: Capone (Ugl) presenta a Milano saggio con prefazione di Salvini

- Nella cornice di Palazzo dei Giureconsulti a Milano Paolo Capone, segretario Generale dell'Ugl, ha presentato il libro "#POPULECONOMY: L'economia per le persone e non per le élites finanziarie". Il saggio, con prefazione di Matteo Salvini, prende in esame il fenomeno della globalizzazione, analizzando l'attuale situazione economica e focalizzandosi sulle distorsioni delle politiche basate sull'austerity e sulle conseguenze negative del Job's Act in Italia. "È necessario sostenere - ha detto Capone durante la presentazione - il consolidamento di un'Europa politica che sia prima di tutto un soggetto sovrano e in grado di confrontarsi anche con gli Stati extra europei. All'interno di tale processo il sindacato può svolgere un ruolo fondamentale nella prospettiva di creare finalmente una 'Europa dei popoli': occorre rimettere al centro gli interessi dei cittadini e non soltanto quelli dei mercati e della finanza." Alla serata hanno preso parte il deputato Alessandro Morelli, Carlo Buttaroni, presidente dell'Istituto di Ricerca Tecnè, Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale. (Com)